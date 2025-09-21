超特急の草川拓弥（30）が、カンテレ×FODドラマ「地獄は善意で出来ている」（10月16日スタート）で主演を務めることが20日、分かった。前科者たちが人生のやり直しを懸けた“更生プログラム”の中、残酷なわなに巻き込まれていくヒューマンサスペンス作品。テレビ東京系の人気作品「みなと商事コインランドリー」でも主演を務め、俳優としても活動の幅を広げる草川は今回がカンテレドラマ初主演。傷害罪の前科があり、他人を信用