五十嵐有紗との新コンビで奮闘中の志田千陽(C)Getty Imagesバドミントン女子ダブルスで、2024年パリ五輪で銅メダルを獲得した志田千陽が、9月21日までに自身のインスタグラムを更新。現在は新パートナーの五十嵐有紗と海外転戦中で「新しい挑戦が始まり、あっという間に2大会が終わりました」と報告した。【写真】五十嵐有紗とハートポーズを作る志田千陽をチェック（2枚目）松山奈未との「シダマツ」は、銅メダルで有終の美を