押し出し死球で決勝点を呼び込んだ巨人・リチャード(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextセ・リーグ3位の巨人は、9月20日の広島戦（東京ドーム）に3-1で快勝。クライマックスシリーズ（CS）進出を決めた。決勝点は意外な形で転がり込んだ。1-1の4回二死満塁。打席には7番・砂川リチャード。広島の先発左腕・森翔平の5球目ストレートが、左腕に装着していたエルボーガードに直撃した。【動画】ドヤ顔・舌ペロ・ガッツポーズ…リチ