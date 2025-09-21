フィリピンの東にある台風１８号の影響で沖縄はあすからあさってに、先島諸島で雷雨となるおそれがあります。南鳥島近海にある台風１９号は予報円が大きく進路の予想が難しいため、今後の情報にご注意ください。きょうは明け方に線状降水帯が発生した北海道は次第に雨はやみますが、強い風は残るでしょう。東日本と西日本は太平洋側を中心に晴れる見込みです。この先は２、３日おきに天気が変わる秋の天気リズムとなります。あすと