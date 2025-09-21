◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）攻め続けて１か月ぶりの白星をもぎ取った。巨人・横川が５回３安打１失点で８月２２日・ＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来の２勝目。無四球で役目を果たし「出来は今までで一番、思いどおり投げられた。自分有利に進められてよかった」とお立ち台で胸を張った。前日まで先発が３戦連続で初回に失点。意識は「もちろんあった」と無失点スタートを絶対条件にした。初回１死