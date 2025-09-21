◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2025年9月20日バンテリンD）中日を支えた先輩たちの引退試合に花を添える快投だった。先発・岡田の後を受けた高橋宏が6回2/3を無失点で7勝目。150キロ超の直球とスプリットのコンビネーションを軸に9奪三振。続く祖父江につなぎ零封リレーを演出し、「（岡田）俊哉さんから最高のバトンをもらったので、それを最高の形でソブ（祖父江）さんに渡すという気持ちで投げました。今日は2人が主役