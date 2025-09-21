◇セ・リーグ広島1―3巨人（2025年9月20日東京D）広島は20日、巨人に敗れて4連敗。借金は今季最多を更新する15まで膨らんだ。4位以下が確定し、クライマックスシリーズ（CS）進出の可能性も完全消滅した。残り7試合に向け、新井貴浩監督（48）は「今まで以上に若い選手に、チャンスが来るんじゃないかと思う」と若手中心の起用にシフトチェンジすると示唆した。4回に勝ち越しを許して以降、反発力を示すことができなかっ