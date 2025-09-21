◇セ・リーグ広島1―3巨人（2025年9月20日東京D）広島・中村奨が意地の一発を放った。0―1の4回先頭でフルカウントから横川の141キロ直球を左翼席へ運んだ。11日の巨人戦以来、8試合ぶりの8号ソロ。「先に点を取られていたので、何とかチームの勢いをつけられるようにと思って打席に入った。角度も良く、いい感じで捉えることができた」。勝利にはつながらなかったが存在感を示し、「まだ試合は残っている。応援しに来てく