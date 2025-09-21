◇セ・リーグ広島1―3巨人（2025年9月20日東京D）広島の先発・森が粘れなかった。中村奨のソロで同点に追いついた直後の4回にキャベッジ、泉口の連打から2死満塁のピンチを招くと、リチャードに痛恨の押し出し死球。なおも2死満塁で浦田に中前適時打を浴びた。5回3失点で7敗目（7勝）を喫し「（4回は）何とかゼロで抑えないといけなかった」と猛省した。