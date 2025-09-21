北海道では記録的な大雨となっていて、土砂災害の危険度が大きくなっている所があります。大雨のピークは越えたと見られますが、雨が弱まったりやんだあとも土砂災害や川の増水・氾濫などに厳重な警戒が必要です。■北海道大雨ピーク越えても油断禁物きょう21日（日）未明から明け方には、北海道の胆振・日高地方や釧路・根室地方で記録的短時間大雨情報が度々発表され、十勝地方と釧路地方では線状降水帯が発生しました。北海道