気象台は、午前5時43分に、大雨警報（浸水害）を別海町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・別海町に発表 21日05:43時点釧路地方では、21日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、21日朝まで低い土地の浸水や暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報・土砂災害・浸水21日朝にかけて警戒1時間最大雨量25mm□洪水警報21日朝にかけて