SNS総フォロワー200万人超の人気キャラクター「パペットスンスン」と、米菓の定番「ばかうけ」「瀬戸しお」が夢のコラボ♡ 2025年9月22日（月）より数量限定で全国のスーパー・ドラッグストアで発売されます。オリジナルデザインのシール（全3種ランダム封入）が1枚付属し、ファンには見逃せない特別なアソートです♪ おやつタイムがもっと楽しくなります♡ 人気米菓×スンスンの