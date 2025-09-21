トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、交流サイト（SNS）に「ベネズエラの指導者が米国に送り込んだ全ての囚人らを受け入れるよう求める」と投稿した。受け入れなければ「計り知れない代償を払うことになる」と圧力をかけた。米政権は今月に入り3回、麻薬を運搬していたとする船を米軍が攻撃する動画を公表。「麻薬運搬船」にはベネズエラの反米マドゥロ政権が関与していると主張し、