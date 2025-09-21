◆秋季高校野球静岡県大会２回戦磐田東４―３島田工（２０日・磐田）２回戦８試合が行われ、磐田東が島田工に４―３で逆転勝ちし、２年連続で３回戦進出を決めた。中学時代に全国大会優勝経験を持つ期待の１年生・阿部琉生（るい）中堅手が１番打者として３安打２打点と活躍。１―３の７回１死二塁の場面では、中堅へ適時二塁打を放ち、自らも俊足を生かして同点のホームを踏んだ。常葉大橘は磐田北に４―１で勝利し、６年連