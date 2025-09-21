日米通算２００勝へ２１日・中日戦に先発する巨人・田中将大投手が２０日、勝利へ強い思いを示した。４月３日に移籍後初登板初勝利を挙げた球場で、同学年の大野との投げ合い。「彼もケガで投げられない時があって、また２桁を勝ったのはすごい」と左腕をたたえながら「こっちは勝たなければいけない。チームの勝利のために自分の仕事をしたい」とした。