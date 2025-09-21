19日（金）の「本日はダイアンなり！シーズン2」は尼崎市・立花商店街からスタート。 ©️ABCテレビ 昭和初期から続いているお店がいくつもあるなど、老舗の商店街で個性的な店主たちと触れ合っていく。 ©️ABCテレビ 阪急塚口駅から徒歩圏内にある、鏡開きなどで使用するお祝い樽の菰樽（こもだる）を作っている創業125年の老舗メーカーを訪れたダイアン。酒蔵が多い灘や伊丹に