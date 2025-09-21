「ソフトバンク４−５オリックス」（２０日、みずほペイペイドーム）オリックスが泥沼の連敗劇にようやく終止符を打った。ソフトバンク戦の連敗を「８」でストップ。昨季から“鬼門”と化しているペイペイドームでの連敗も「１３」（１分けを挟む）で止め、２０２４年４月２１日以来、１年５カ月ぶりの白星をもぎ取った。最大の殊勲者は５番手の山崎颯一郎投手だ。同点の八回、ペルドモが自らの失策などで無死満塁を招いたと