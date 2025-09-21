【MLB】ドジャース6ー3ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】大谷、逆方向に“意味不明弾”→投手ドン引き9月19日（日本時間9月20日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツの一戦で、好投を続けていたジャイアンツの先発投手が、直球勝負でドジャース・大谷翔平に逆転3ランを浴びた場面が話題となっている。5回裏・2死一、二塁の場面で打席に立った1番大谷は、強気