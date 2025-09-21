「楽天２−１西武」（２０日、楽天モバイルパーク）白い歯を見せ、楽天・黒川史陽内野手は小さくほえた。鋭い打球でもぎ取った決勝点だ。お立ち台に上がると、照れくさそうに笑った。「昨日、お母さんが誕生日だったので。打ててよかったです」。大切な家族に届ける白星だ。一日遅れの誕生日プレゼントに少しだけ胸を張った。三回２死一、二塁で巡ってきた２打席目だ。カウント２−２からの７球目、１５１キロの直球を捉えた