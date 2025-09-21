「秋季高校野球千葉大会・１回戦、中央学院２−０千葉敬愛」（２０日、柏の葉公園野球場）巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏（５２）＝デイリースポーツ評論家＝と、柔道女子４８キロ級で００年アテネ五輪、０４年シドニー五輪金メダリストの亮子氏（５０）の次男、中央学院・晃明内野手（１年）が「４番・左翼」で公式戦初先発を果たした。応援に駆けつけた両親の前でノビノビとプレーした。第１打席のファーストストライ