「陸上・世界選手権・男子２０キロ競歩」（２０日、国立競技場）男子２０キロ競歩は初出場の吉川絢斗（２４）＝サンベルクス＝が１時間１９分４６秒で７位入賞。丸尾知司が９位、２大会ぶり３度目の制覇を狙った山西利和（ともに愛知製鋼）は２８位だった。３５キロ競歩で２位のカイオ・ボンフィム（ブラジル）が１時間１８分３５秒で制した。まさかの悲劇だった。世界記録保持者で金メダル候補だった山西は、歩形違反ペナル