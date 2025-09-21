「陸上・世界選手権・女子５０００メートル決勝」（２０日、国立競技場）女子５０００メートル決勝は田中希実（２６）＝ニューバランス＝が１５分７秒３４で１２位だった。１２位だったが、田中の表情には充実感がにじんだ。号砲からスローペース。残り８００メートルからギアを上げ、ペースが上がる先頭に食らいついた。ラスト１周は離されたが、堂々と走り切りゴールした。日本勢初の４大会連続の決勝の舞台で、８位だっ