『あんぱん』（NHK総合）は、『アンパンマン』の生みの親であるやなせたかしと小松暢夫妻をモデルにしている。朝ドラでモデルがいた作品では、例外なく何らかの脚色が施されている。それらの脚色は、明確な意図に沿って改変あるいは設定変更がなされる場合が多い。この記事では、『あんぱん』における脚色を取り上げ、それらがどのような効果を生んでいるかを考察する。 参考：『あんぱん』阿部サダヲが宿す“人情味”のぶと