【プレミアリーグ第5節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 2-1(前半2-0)チェルシー<得点者>[マ]ブルーノ・フェルナンデス(14分)、カゼミーロ(37分)[チ]トレボ・チャロバー(80分)<退場>[マ]カゼミーロ(45分+5)[チ]ロベルト・サンチェス(5分)<警告>[マ]カゼミーロ2(17分、45分+5)[チ]マルク・ククレジャ(44分)、エンツォ・マレスカ(45分+6)、エンソ・フェルナンデス(48分)、トレボ・チャロバー(50分)、タ