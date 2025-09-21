[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]最初の決定機をみずから作り出し、一人で決め切った。鹿島アントラーズは0-0で迎えた前半14分、右サイドでのプレッシングで浦和のバックパスを誘うと、FW鈴木優磨が猛烈なスプリントでGK西川周作のパスミスを誘発。拾ったボールを倒れ込みながら左足で狙い、無人のゴールに流し込んだ。ゴール直後、鈴木は南側ゴール裏に陣取る鹿島サポーターに向かって大きく吼え、ゴールセレブレーション