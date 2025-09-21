「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）阪神は連勝が４でストップした。公式戦初対戦のＤｅＮＡ先発・竹田に苦しめられ、打線は大山のソロによる１点のみ。先発の高橋は今季初の中６日の登板で２失点。八回には４番手の伊原がオースティンに２ランを被弾した。敗れはしたが、デイリースポーツ評論家の中田良弘氏はＣＳへ向けて体感できたことが大きいとした。◇◇見ることができたこと、確認できたことがＣＳ