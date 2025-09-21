「陸上・世界選手権・男子１６００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選は日本（中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴）が２分５９秒７４の２組６着で落選した。２大会ぶりの決勝進出を狙ったが、無念にも散った。決死にバトンをつないだが、組６着で予選敗退。男子４００メートルで３４年ぶりに日本人ファイナリストとなり、リレーでは１走を務めた中島佑気ジョセフ（２３）