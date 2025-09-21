芝クッション値9.2＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前13.8％、4角13.9％ダートG前10.5％、4角10.4％※土曜午前6時。芝は内側の傷みがカバーされ全体的に良好。土曜の時計は標準で推移していた。ダートは含水率が金曜より小さくなった。スピードに加えてパワーも要する。