芝クッション値9.0＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前13.0％、4角12.0％ダートG前1.0％、4角1.9％※土曜午前5時30分。日曜未明の雨はどれほどか。芝は今週からBコース使用。極端な前残りではなく、展開次第で外差しも決まる。ダートはやや水分含み、先行有利。