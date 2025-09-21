ロックバンド・緑黄色社会のボーカル＆ギターの長屋晴子（30）が20日、結婚したことをバンドの公式サイトで発表した。お相手はロックバンド・BIGMAMAのボーカル＆ギターの金井政人（40）。サイトを通じて「皆さまへの感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を作る人間としてもより一層精進してまいります」と決意を新たにした。2018年に音楽イベントで共演し、19年に対バンライブを行っている2組のフロントマ