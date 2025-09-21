過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気【4・1・0・5】、2番人気【3・2・1・4】、3番人気【2・3・2・3】。1〜3番人気で15連対と堅いイメージが強い。ただ、1番人気が4年連続で敗れている点には注意しておきたい。☆前走前走ダービー組【9・6・4・29】と圧倒的に強い。他の重賞組は苦戦している。人気を集める夏の上がり馬は軽視で正解かも。☆前走人気連対率を見ると6番人気以下が【3・4・2・38】と健闘。一方で1、2番