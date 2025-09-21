「陸上・世界選手権・女子２０キロ競歩」（２０日、国立競技場）女子２０キロ競歩の藤井菜々子（２６）＝エディオン＝が自身の日本記録を１５秒更新する１時間２６分１８秒で銅メダルを獲得した。日本女子競歩の表彰台は五輪、世界選手権を通じて初めて。岡田久美子（３３）＝富士通＝は１８位、柳井綾音（立命大）は３７位。マリア・ペレス（スペイン）が１時間２５分５４秒で優勝し、２大会連続で３５キロ競歩との２冠を達成