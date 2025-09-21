人間国宝の歌舞伎俳優・片岡仁左衛門（81）が、21日に出演予定だった東京・歌舞伎座での「秀山祭九月大歌舞伎」を休演すると20日、松竹が発表した。今月2日が初日で、「菅原伝授手習鑑（すがわらでんじゅてならいかがみ）」では主人公の菅丞相（かんしょうじょう）を演じていた。代役は松本幸四郎が務める。仁左衛門は20日の昼の部の舞台上で、膝から崩れ落ちた。観客によると、共演の幸四郎、市村橘太郎がカバーし、舞台は続