「陸上・世界選手権・男子４００メートルリレー予選」（２０日、国立競技場）男子４００メートルリレー予選は日本（小池祐貴、柳田大輝、桐生祥秀、鵜沢飛羽）が３８秒０７の２組３着で２１日の決勝に進んだ。全体では５番目のタイム。同１６００メートルリレー予選は日本（中島佑気ジョセフ、佐藤風雅、吉津拓歩、今泉堅貴）が２分５９秒７４の２組６着で落選した。女子５０００メートル決勝は田中希実（２６）＝ニューバラン