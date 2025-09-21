過去10年の結果から傾向を探る。☆人気1番人気【3・3・0・4】と安定。注目は5番人気【3・1・0・6】で単勝回収率364％。勝ち馬は5番人気までで、10番人気以下【0・1・1・42】と過度の穴狙いは禁物。☆前走前走G1組【5・4・1・23】が好走率で群を抜く。次いでG3組【4・1・2・41】も好成績。オープン（リステッド含む）組は苦戦。☆種牡馬ディープインパクト産駒【2・4・2・13】と頭ひとつ抜けた成績。京成杯AHは同産駒