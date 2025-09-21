◇セ・リーグDeNA4―1阪神（2025年9月20日甲子園）8年ぶりに甲子園に戻ってきた。DeNAのドラフト1位・竹田が実感したのは、2―0の7回に大山にソロを浴びたときだった。「ホームランを打たれた後が凄い歓声だった。応援も凄くて。でも、その後にバタバタしなくて良かった」初対戦のリーグ覇者・阪神を相手に7回3安打1失点で4勝目。CSファイナルS進出なら戦う舞台となる甲子園で見事な虎狩りだ。最速140キロ台後半の直球