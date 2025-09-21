箱根町役場（資料写真）任期満了に伴う箱根町議選（定数１２）は２１日、投開票される。立候補しているのは現職１２人、新人２人の計１４人。党派別では、公明と共産が各１人、無所属１２人となっている。投票は午前７時から午後８時まで、町内１４カ所で行われる。開票は同９時２０分から仙石原文化センターで始まり、大勢判明は同１１時ごろの見通し。