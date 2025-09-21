真鶴町役場（資料写真）任期満了に伴う真鶴町議選（定数１０）は２１日、投開票される。立候補しているのは現職７人、元職１人、新人４人の計１２人。党派別では、公明と共産が各１人、無所属１０人となっている。投票は午前７時から午後８時まで、町内５カ所で行われる。開票は同８時４５分から町民センターで始まり、大勢判明は同９時５０分ごろの見通し。