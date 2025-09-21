◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―１広島（２０日・東京ドーム）大歓声に包まれると、大勢は顔を赤らめながらガッツポーズした。３―１の８回にマウンドへ。まずは菊池を１５２キロ直球で空振り三振。続く佐々木には遊撃への内野安打を許したが、代打・野間を１５３キロ直球で三ゴロ併殺打に仕留めた。無失点で役目を果たすと、ベンチ前で野手陣と笑顔でグラブを交わした。今季は昨年まで担った守護神をマルティネスに託し、主