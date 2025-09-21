◆野路菊Ｓ（２歳オープン、芝１６００メートル＝６頭立て）野路菊Ｓ（２歳オープン、芝１６００メートル）が２０日、阪神競馬場で行われ、１番人気のアランカール（牝、栗東・斉藤崇厩舎、父エピファネイア）が強烈な末脚で抜け出して無傷２連勝。母に１６年のオークス馬シンハライトを持つ良血が、来春クラシックの有力候補へ名乗りを上げた。道中は最後方で折り合ってじっくりと運び、４角を回ってスムーズに外へ。もう止ま