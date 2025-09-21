モデルでタレントの雪平莉左が、可愛すぎるディズニーシーでの様子を公開した。２１日までに更新したインスタグラムで「アナとエルサ初めて乗れた楽しかったなぁ」としるしてアトラクションでの様子や白いドレスにミッキーのカチューシャを付けたショットをアップした。この投稿には「世界一かわいい」「私にとって本物のプリンセス」「表紙になりそう」「クールレディ感ある人の乙女な一面」などの声が寄せられている。