◇セ・リーグヤクルト0―3中日（2025年9月20日バンテリンD）ヤクルト・村上はプロ入り後初めて1番で起用も1打席で交代した。初回、引退登板の岡田との対戦は一度もバットを振ることなく見逃し三振。そのままベンチに退いた。前日は疲労を考慮して途中交代しており、高津監督は「体調が優れないので今日は使う気はなかったけど、岡田投手が先発するのでせっかくなので打席に立たせた」と説明。試合は打線が沈黙し、今季15