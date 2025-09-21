◇パ・リーグロッテ7―8日本ハム（2025年9月20日エスコンF）ロッテはサヨナラ負けの中で、ドラフト1位・西川がパ・リーグの新人では61年ぶりとなるシーズン25本目の二塁打を放った。2―7の5回に右中間へ適時二塁打。リーグの新人25二塁打は64年の東京（現ロッテ）の石黒和弘（29本）以来、歴代3位タイとなり「そのことはうれしい気持ちもある」と話した。新人王争いに強烈なインパクトを残し「（新人王は）目標にして