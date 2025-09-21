西武は4番・ネビンが微熱などの体調不良で今季初の欠場。4戦連発だったセデーニョが代役で4番に入ったが、3打数無安打2三振に終わった。打線は山村の4号ソロによる1点のみで惜敗し、西口監督は「セデーニョには期待してたけどね。（初回の先制機で）何とか犠牲フライは打ってほしかった」と残念がった。なおネビンの欠場でパ・リーグは全試合出場選手が0人に。20年ぶり2度目の珍事となった。