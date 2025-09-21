俳優の松平健（71）、檀れい（54）らが座長を務める舞台「大逆転！戦国武将誉賑」が20日、東京・明治座で初日の幕を開けた。織田信長が本能寺の変の後に幽霊として現れ、戦国の世をかき乱し、最後は「マツケンサンバ2」で締める構成。松平は公演後に会見して「笑いも盛りだくさんで、お客さんにも喜んでいただけたみたい」と手応え十分の様子。檀は瀬川瑛子のモノマネを披露する場面があり「これ以上ないくらい心拍数が上がっ