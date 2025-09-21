人気2頭の一騎打ち。早めに抜け出した2番人気ネビーイーム（牡7＝佐々木、父キズナ）が最終障害でバランスを崩したが、迫るジューンベロシティとの追い比べを制して障害重賞初制覇を決めた。小牧は「調教から自信を持っていける出来でした。最後は馬が勝手に勝ってくれた。順調に行けば暮れもチャンスは十二分にあります」と手応えを口にする。佐々木師は「パドックから気が乗っていたし、行きっぷりが良かった。力をつけてい