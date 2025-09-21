「ウエスタン、ソフトバンク４−８阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）不調に苦しんだ期待の若虎に復調の兆しが見えてきた。阪神・前川右京外野手が４安打２打点。９月は２５打数１安打と苦しんでいたが、固め打ちで４度もＨランプをともした。まずは二回先頭。右腕・岩崎の直球を右前へ運んだ。２点リードの三回２死一塁では右中間を破る適時二塁打。六回も１死から右前打で出塁し、３安打をマークした。ただ守備