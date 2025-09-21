◎最近、同コーナーの登場回数が増えたDeNA・牛田成樹チーム付広報と四角純哉トレーナーの四国出身同学年コンビ。牛田広報が「“牛角コンビ”で将来的に隠しマイク大賞を目指します」と宣言すると、四角トレーナーは「井森美幸さんに会いたいですっ！」。22年三浦監督の受賞時プレゼンターが井森さんでした。◎ここ2試合、モイネロに疲れが見えるのでは、と聞かれたソフトバンク・小久保監督は「（本人に）いい経験になってい