「明治安田Ｊ１、Ｃ大阪１−１柏」（２０日、ヨドコウ桜スタジアム）鹿島は１−０で浦和を下し、勝ち点５８で首位に立った。前半にＦＷ鈴木優磨（２９）が先制し、ＧＫ早川友基（２６）らを中心にリードを守った。京都は清水に０−１で敗れ、同５５から伸ばせず２位に後退した。柏はＣ大阪と１−１で引き分けて同５５で並び、得失点差の３位。川崎はＦＣ東京に０−１で屈し、名古屋は湘南に３−１で快勝した。湘南は勝ち点２５