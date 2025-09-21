人気馬が総崩れで大波乱。中団を追走した11番人気スターペスカオリ（牝5＝石橋、父シニスターミニスター）が外から力強く差し切り、待望のオープン入りを決めた。角田は「千四でこの枠（大外13番）なので他馬を気にせずに馬のリズムで進めた。言うことのない内容でしたね」と納得の表情。石橋師は「道中が適度にスローの流れで脚がたまったと思う」と勝因を分析した。2着に最低13番人気テイエムランウェイ、3着に5番人気キャピ